Inspirationen für die kommende Zweiradsaison

Der meteorologische Frühling hat schon begonnen und auch kalendarisch ist es bald so weit – das heißt: Die Motorradsaison steht vor der Tür. Nach den guten Erfahrungen in den Vorjahren veranstaltet der MC Daadetal auch seine 18. Motorradausstellung im Kulturwerk in Wissen, und zwar am Wochenende 8. und 9. März. Zwei Dutzend Aussteller, darunter namhafte Hersteller wie Aprilia, BMW, Yamaha, KTM und Honda, werden dort ihre Neuheiten präsentieren. Zig Reiseenduros, Roadster, Cruiser und kompakte Alltagsmaschinen stellen sich den Blicken den Besucher.

Zur Stärke der zweitägigen Ausstellung gehören zudem die kleineren Anbieter, oft befreundete Händler und Werkstätten. Etwa Georg Karmel aus Kirchen, dessen Unternehmen „Mybike Mallorca“ den Traum südlicher Straßen schon im Namen trägt. Gezeigt werden auch eher selten zu sehende Zweiräder, etwa von Motomorini aus Bologna. Geöffnet ist die Ausstellung bei freiem Eintritt samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr.