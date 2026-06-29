Nach Monaten des bangen Wartens gibt es gute – für manche überraschende –- Nachrichten für die Pagnia-Gruppe: Ein Investor aus Bayern rettet die Möbelhäuser. Warum die Belegschaft laut dem Insolvenzverwalter „Bock“ auf den Neuanfang hat.
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Die Uhr tickte zuletzt lautstark für die rund 100 Mitarbeiter der Pagnia-Gruppe samt der drei Pack-zu-Discount-Möbelhäuser. Nun, seit Ende vergangener Woche, hat das bange Warten endlich ein Ende. Zum 1. Juli übernimmt die Wohnorama Möbel Kuch GmbH aus Bayern das traditionsreiche Betzdorfer Familienunternehmen.