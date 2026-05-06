MSP Druck in Mudersbach
Insolvenzverwalter sendet Zeichen der Hoffnung
Das Mudersbacher Unternehmen MSP Druck und Medien musste Insolvenz anmelden.
Das Mudersbacher Unternehmen MSP Druck und Medien musste Insolvenz anmelden.
Peter Seel

Mit MSP Druck und Medien ist ein Aushängeschild der regionalen Wirtschaft in schweres Fahrwasser geraten. Doch das wird im Gespräch mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter deutlich: Die Ausgangslage könnte schlechter sein für die Mudersbacher Firma.

Lesezeit 2 Minuten
Der renommierte Dienstleister MSP Druck und Medien hat Insolvenz angemeldet. Doch wer ein sterbendes Unternehmen erwartet, irrt sich gewaltig. Das wird im Gespräch mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter, Alexander Jüchser von der Kanzlei Lieser deutlich.

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