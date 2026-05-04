MSP Mudersbach zahlungsunfähig Insolvenzverwalter kämpft um 110 Jobs plus drei Azubis Daniel-D. Pirker 04.05.2026, 17:30 Uhr

i MSP Druck und Medien musste den Gang zum Insolvenzgericht antreten. Peter Seel

Nun auch MSP Druck und Medien in Mudersbach: Das Unternehmen mit über 30-jähriger Geschichte musste den Gang zum Insolvenzgericht antreten. Die Geschäftsführung und der vorläufige Insolvenzverwalter sind bemüht, Optimismus zu verbreiten.

Ein weiteres regionales Vorzeigeunternehmen ist in Schwierigkeiten geraten. Nun hat es auch MSP Druck und Medien in Mudersbach getroffen. Die GmbH musste den Gang zum Insolvenzgericht antreten. Trotz des am 28. April gestellten Antrags auf Eröffnung eines entsprechenden Verfahrens soll der Betrieb an den Standorten Mudersbach und Elz „uneingeschränkt und vollumfänglich“ weiterlaufen, wie es in einer Pressemitteilung einer beauftragten ...







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