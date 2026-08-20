Wezek in Steinebach insolvent
Insolvenzverwalter äußert sich zu drängenden Fragen
Die Wezek GmbH in Steinebach musste Insolvenz anmelden.
Die Wezek GmbH in Steinebach musste Insolvenz anmelden.
Daniel-D. Pirker

Die Insolvenz der Wezek GmbH beschäftigt die Region. Der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser erklärt unserer Zeitung, wie stabil der Betrieb läuft, wie es um die 70 Arbeitsplätze steht und warum er optimistisch in die Zukunft blickt.

Lesezeit 2 Minuten
Es geht um die Zukunft von 70 Mitarbeitern. Nach wie vor bewegt die finanzielle Schieflage der Wezek GmbH in Steinebach die Region. Das Unternehmen musste bekanntlich Insolvenz anmelden. Wie geht es nun weiter? Das war eine der Fragen, die unsere Zeitung dem vorläufigen Insolvenzverwalter Alexander Jüchser stellte.
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