Wezek in Steinebach
Insolventes Unternehmen arbeitet für Zukunftsbranchen
Die Wezek GmbH arbeitet für die Automobil- und Stahlindustrie, aber auch für die Pharmabranche und Betreiber von Rechenzentren.
Die Wezek GmbH arbeitet für die Automobil- und Stahlindustrie, aber auch für die Pharmabranche und Betreiber von Rechenzentren.
Stefan Wendt

Die Insolvenz der Wezek GmbH in Steinebach reiht sich in eine Serie von Firmenpleiten im Kreis Altenkirchen ein. Dabei agiert das Traditionsunternehmen in Industriefeldern, die über die Zukunft der Wirtschaft in Deutschland entscheiden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Insolvenzanmeldungen bekannter Firmennamen in der Region nehmen kein Ende. Erst kürzlich musste die Wezek GmbH diesen schweren Schritt gehen. Die Ausgangslage bewertet der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser zwar als anspruchsvoll, sieht aber auch konkrete Chancen.
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