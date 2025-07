Tausende Unternehmen in Deutschland haben in den vergangenen Monaten Insolvenz anmelden müssen. Jetzt gehört auch ein Kunststoffbetrieb mit zwei Standorten im Kreis Altenkirchen dazu.

Die Weberit Plastics Technologies GmbH hat beim Amtsgericht Betzdorf einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dieser Schritt der Geschäftsführung diene der langfristigen Stabilisierung des Geschäftsbetriebs sowie einer nachhaltigen Aufstellung für die nächsten Jahre, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Demnach läuft der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiter, und die Löhne der mehr als 120 Mitarbeiter sind bis September über das Insolvenzgeld vollständig gesichert. Weiter ist der Mitteilung zu entnehmen, dass die Weberit Plastics Technologies GmbH durch die Sanierung einen Neustart anstrebt. Gleichzeitig wird ein Investorenprozess zur Zukunftssicherung eingeleitet.

„Ziel ist es, Weberit zukunftsfähig aufzustellen.“

Geschäftsführer Nicolas Maggiarosa

Das Unternehmen, das unter anderem maßgeschneiderte Kunststoffprodukte für die Automobilindustrie produziert, ist wie so viele andere Zulieferer von der Krise auf dem Automobilmarkt betroffen. Das Amtsgericht hat Rechtsanwalt Thomas Rittmeister (Frankfurt und andernorts) zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Unterstützend wirken die erfahrenen Generalhandlungsbevollmächtigten Jens Lieser und Alfred Kraus einer Koblenzer Rechtsanwaltskanzlei.

Gegenwärtig ist das Unternehmen an den Standorten Wissen, Oberlahr und Bretzenheim tätig. Alle Kundenaufträge werden wie gewohnt bearbeitet und ausgeliefert. „Unser Ziel ist es, Weberit zukunftsfähig aufzustellen und gemeinsam mit unseren Partnern im Markt eine langfristig tragfähige Lösung zu entwickeln. Die Eigenverwaltung gibt uns dafür den nötigen rechtlichen Rahmen“, betont Geschäftsführer Nicolas Maggiarosa. Er hatte im Oktober 2020 die damals insolvente Weberit-Dräbing-Gruppe übernommen, die sich wiederum im August 2012 mit dem einstigen Kautex-Werk an der Sieg (gegründet 1966) stark vergrößert hatte.

i Das Banner, welches an der Firmenzufahrt am Straßenrand hängt, ist nicht mehr ganz taufrisch. Es zeugt von einer vergangenen Wachstumsphase. Elmar Hering

Die 123 Mitarbeiter wurden bei Betriebsversammlungen an den jeweiligen Standorten über den Insolvenzantrag und die weiteren Schritte informiert. Die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes wurde bereits bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt, sodass die Lohnzahlungen planmäßig erfolgen können. Ab Oktober werden die Löhne und Gehälter wieder von der GmbH selbst bezahlt.

Laut Pressemitteilung musste das inhabergeführte Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 einen unerwartet starken Umsatzeinbruch hinnehmen. Ursachen waren unter anderem massiv gestiegene Energiekosten, verschärfter internationaler Wettbewerbsdruck, eine schwächere Inlandsnachfrage, die Folgekosten eines Cyberangriffs sowie hohe Personalkosten. Zudem machten die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und die Unsicherheiten wegen der US-Zölle dem Unternehmen zu schaffen.

Standorte in Oberlahr, Wissen und Bretzenheim

Eine momentane Analyse habe das Ziel, so heißt es, ein tragfähiges Sanierungskonzept zu entwickeln, das sowohl operative als auch strukturelle Maßnahmen umfasse. In Kürze werde ein strukturierter Investorenprozess gestartet, um einen strategischen Partner für eine nachhaltige Zukunftslösung zu gewinnen und die Arbeitsplätze langfristig zu sichern.

„Das Unternehmen verfügt über industrielle Kompetenz, technologische Tiefe und gewachsene Kundenbeziehungen. Es wurde in den vergangenen Jahren bereits in die richtige Richtung entwickelt – auf diesem Transformationsprozess lässt sich aufbauen“, sagt Lieser. Einen wesentlichen Teil des Umsatzes macht das Unternehmen mit Kunden aus der Automobilindustrie – mit Spritzgussverfahren, Extrusionsblasformen, Montage von mechatronischen Baugruppen sowie Tauchformen. Die gefertigten Kunststoffteile werden für technische Bauteile im Fahrwerk, der Elektronik und im Antriebsstrang genutzt. Zudem finden die Produkte von Weberit Anwendungen im Baugewerbe, in der Röhrenindustrie und in der Wasserwirtschaft.

Für Wissens Ersten Stadtbeigeordneter Claus Behner lässt sich diese Insolvenz aus der wirtschaftlichen Gesamtlage in Deutschland ableiten. „Hoffen wir, dass eine Lösung im Interesse der Mitarbeiter gefunden wird“, sagt er und betont, die Stadt werde, wenn es Möglichkeiten dazu gebe, ihre Unterstützung anbieten.