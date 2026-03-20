Nach Kritik von SPD
Innenstadt: CDU verteidigt Parteifreund Johannes Behner
Blickfang am Abend: der Betzdorfer Rampenwendel in der Innenstadt, um deren Sicherheitssiuation seit Monatem eine teils kontrove
Blickfang am Abend: der Betzdorfer Rampenwendel in der Innenstadt, um deren Sicherheitssiuation seit Monatem eine teils kontroverse politische Diskussion entbrannt ist.
Thomas Leurs

Die Kontroverse um die Sicherheit in der Betzdorfer Innenstadt nimmt kein Ende. Jüngst kritisierte die SPD-Politikerin Bätzing-Lichtenthäler Stadtchef Behner (CDU) für seine Äußerungen. Seine Parteifreunde springen ihm nun bei – und nicht nur das.

Lesezeit 2 Minuten
In der teils kontrovers geführten Debatte um die Sicherheit in der Betzdorfer Innenstadt reagiert die CDU nun auf Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die SPD-Landtagsabgeordnete hatte Betzdorfs Stadtbürgermeister Johannes Behner, der zugleich ihr CDU-Gegenkandidat im Wahlkreis ist, für seine Aussagen in der Diskussion kritisiert.

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