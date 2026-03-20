Die Kontroverse um die Sicherheit in der Betzdorfer Innenstadt nimmt kein Ende. Jüngst kritisierte die SPD-Politikerin Bätzing-Lichtenthäler Stadtchef Behner (CDU) für seine Äußerungen. Seine Parteifreunde springen ihm nun bei – und nicht nur das.
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In der teils kontrovers geführten Debatte um die Sicherheit in der Betzdorfer Innenstadt reagiert die CDU nun auf Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die SPD-Landtagsabgeordnete hatte Betzdorfs Stadtbürgermeister Johannes Behner, der zugleich ihr CDU-Gegenkandidat im Wahlkreis ist, für seine Aussagen in der Diskussion kritisiert.