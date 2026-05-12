Mehr als 70 Jahre Tradition enden bald, wenn mit der Fleischerei Helmus die letzte klassische Metzgerei in Betzdorf schließt. Im Gespräch mit Inhaber Herbert Kremer wird klar, wieso ihm die Entscheidung schwerfiel – es aber keine Alternative gab.
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Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken. Die Fleischerei Helmus an der Ecke Kirchstraße/Viktoriastraße schließt ihre Türen. Am 27. Juni, ein Samstag, wird damit die letzte klassische Metzgerei in Betzdorf ihr Geschäft aufgeben.