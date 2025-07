Zu einer guten Feier gehört auch gutes Essen. In dieser Hinsicht konnten sich die Menschen in Raum Altenkirchen/Hachenburg jahre- und jahrzehntelang auf den Service von Margot Birk verlassen. Doch schon bald ist damit Schluss.

Gigantische Kochtöpfe, Schneebesen in jeder Größe, Unmengen von Geschirr, Regale voller Zutaten und im Mittelpunkt ein stattlicher Gasherd: Wer einen Blick in die Wirtschaftsräume des „Party-Service Birk“ wirft, dem wird nichts Ungewöhnliches auffallen. Das gesamte Equipment scheint nur darauf zu warten, dass Chefin Margot Birk den Kochlöffel schwingt, um all die Köstlichkeiten zu zaubern, mit denen sie ihre Kundschaft seit mehr als vier Jahrzehnten glücklich macht. Doch die Tage fürstlicher Büfetts, verlockender Fingerfood-Platten und dampfender Suppenterrinen sind gezählt, denn Margot Birk wird ihren legendären Lieferservice schließen.

Am 9. August hat die Ingelbacherin ihren letzten großen Einsatz. Danach bleibt die Küche für immer kalt. Unsere Zeitung hat die Vollblut-Köchin kurz vor dem Finale besucht und dabei Interessantes und Berührendes aus einem wirklich turbulenten Berufsleben erfahren.

Wi e alles angefangen hat

20 Jahre alt war Margot Birk, als sie von einer Kollegin gefragt wurde, ob sie für eine Konfirmation kochen könne. „Das war Ende der 1970er-Jahre. Die jungen Frauen auf dem Land erlernten damals schon einen Beruf und gingen arbeiten. Sie haben sich überlegt, ob sie sich für die Familienfeier zwei Tage Urlaub nehmen oder ob sie es sich einfacher machen und etwas bestellen. So hat das angefangen“, erinnert sich die Hauswirtschaftsmeisterin.

Das Dorf reagierte zunächst eher skeptisch, denn ein Party-Service – das war etwas ganz Neues. Aber die junge Köchin ließ sich nicht beirren und servierte Eier, Tomaten und Pilze mit pikanter Füllung, Schinkenröllchen, Würstchen und Kartoffelsalat. „Das ist alles wieder hochaktuell“, lacht Margot Birk. Nach und nach nahmen die Aufträge zu: „Am Anfang hatte ich ja kleine Kinder, da habe ich nur gelegentlich und vor allem am Wochenende geliefert. Aber ab Mitte der 80er-Jahre gab es schon einen Boom.“

„Das Kochen war aber nicht so schlimm wie das Aufräumen und Spülen hinterher.“

Margot Birk weiß, dass die Arbeit nicht nur am Herd stattfindet.

Zu Beginn sei die Auswahl der Gerichte eher bodenständig gewesen. „In den 90er-Jahren wurden beispielsweise Lachs mit Blattspinat oder Mozzarella gewünscht. Eine deutliche Wendung trat ein, als eine zugezogene Kundin, die in einschlägigen Genuss-Zeitschriften gestöbert hatte, Speisen mit grünem Spargel und Ziegenkäse bestellte. Je mehr Leute von einem solchen Büffet essen, desto mehr weiten sich solche Trends aus. Sie probieren dann auch mal etwas Unbekannteres“, weiß Margot Birk.

Mit den Jahren erweiterte sie ihr Angebot, und auch die Aufträge wurden vielfältiger – von der Salatauswahl für die kleine Runde über opulente Hochzeitsbüfetts bis hin zu Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag war alles dabei. „Mein kleinster Auftrag war ein Überraschungsmenü für Zwei. Das größte Büfett, das ich jemals ausgerichtet habe, wurde für eine Firmenfeier mit 450 Personen bestellt. Das Kochen war aber nicht so schlimm wie das Aufräumen und Spülen hinterher.“

i Für jedes Gericht die passenden Gewürze: Margot Birks Vorratsregale stehen stellvertretend für die Vielfältigkeit ihres Angebots, das von Stammkunden aus der ganzen Region geschätzt wurde. Julia Hilgeroth-Buchner

Ein gutes Stichwort, denn der “Party-Service Birk" bot auch „Rundum-Sorglos-Pakete“ an, die für ordentlich Nacharbeit sorgten. „Ohne meine Familie hätte das alles niemals funktioniert“, betont Margot Birk. Dass sie das Herz am rechten Fleck hat, beweist ihr Einsatz für Senioren und junge Menschen. „Ich habe viele ältere Herrschaften bei Bedarf mit Essen beliefert und auch für Schulklassen und den Ingelbacher Friedenshort gekocht.“ Frische regionale Produkte zu verwenden, das war ihr immer wichtig, genau wie das Anliegen, Jugendliche zu erreichen. „Ich hatte drei Auszubildende und unzählige Praktikanten, und zu fast allen habe ich noch Kontakt.“

Zu den Wermutstropfen gehören für sie die auftragsschwache Pandemiezeit und der Personalmangel. Ärger mit sogenannten „No-Show-Buchungen“ (also mit nicht abgeholten oder kurzfristig stornierten Bestellungen) hatte sie zum Glück nie. Dafür sorgten auch klare Absprachen im Vorfeld. Margot Birk schaut dankbar auf ihr Arbeitsleben mit vielen treuen Stammkunden zurück: „Ich möchte deshalb alle unsere Wegbegleiter, Nachbarn und Freunde für Freitag, 15. August, ab 16.30 Uhr zum Ausklang am Ingelbacher Sportplatz einladen.“