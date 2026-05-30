Internationale Beziehungen
In Wissens englischer Partnerstadt fehlen junge Akteure
Die Reisegruppe aus Wissen, hier zusammen mit Freunden aus Letchworth und Chagny.
Die Reisegruppe aus Wissen, hier zusammen mit Freunden aus Letchworth und Chagny.
Rolf Bamberger

Durch ihre internationalen Partnerschaften lebt die Stadt Wissen seit Jahrzehnten den europäischen Gedanken. Aber: Bei den englischen Freunden gibt es jetzt einen Einschnitt. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem Versprechen „Wir werden in Kontakt bleiben“ endete der jüngste Partnerschaftsbesuch des Internationalen Clubs Wissen (ICW) in der befreundeten englischen Gartenstadt Letchworth (etwa 60 Kilometer nördlich von London). Die Aussage hat einen eher traurigen Hintergrund: Auf englischer Seite mangelt es an frischen Kräften, die das zuständige Komitee und somit die Partnerschaften mit Wissen und Chagny in die Zukunft führen könnten.

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