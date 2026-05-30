Internationale Beziehungen In Wissens englischer Partnerstadt fehlen junge Akteure Elmar Hering 30.05.2026, 14:00 Uhr

i Die Reisegruppe aus Wissen, hier zusammen mit Freunden aus Letchworth und Chagny. Rolf Bamberger

Durch ihre internationalen Partnerschaften lebt die Stadt Wissen seit Jahrzehnten den europäischen Gedanken. Aber: Bei den englischen Freunden gibt es jetzt einen Einschnitt.

Mit dem Versprechen „Wir werden in Kontakt bleiben“ endete der jüngste Partnerschaftsbesuch des Internationalen Clubs Wissen (ICW) in der befreundeten englischen Gartenstadt Letchworth (etwa 60 Kilometer nördlich von London). Die Aussage hat einen eher traurigen Hintergrund: Auf englischer Seite mangelt es an frischen Kräften, die das zuständige Komitee und somit die Partnerschaften mit Wissen und Chagny in die Zukunft führen könnten.







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