Drei Künstler verwandeln das Hexagon in Wissen in geheimnisvolle Welten aus Licht, Holz und Farbe. Fotografie, Acryl-Tusche und Skulptur laden zu staunenden Entdeckungen zwischen Mythos und Alltag – Vernissage am Wochenende.
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Erneut öffnet am Wochenende, 6. bis 8. November, das Hexagon in Wissen (Obergeschoss der Westerwaldbank) seine Pforten. Dort erwartet die Besucher eine Welt, die sie in teilweise atemberaubender Weise in ihren Bann ziehen wird. Die drei Künstler Gerhard Gröner, Silke Janas-Schlösser und Markus Bläser freuen sich auf die Vernissage.