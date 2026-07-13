Traditionsreiches Schützenfest In Wissen siegt die gute Laune gegen die Sommerhitze Elmar Hering 13.07.2026, 19:30 Uhr

i Schützenkönig Danny Balogh und seine Königin Nicol. Thomas Hoffmann

„Alles ist ruhig und friedlich verlaufen. Das ist am wichtigsten.“ Mit dieser zufriedenen Zwischenbilanz von Schützenoberst Karl-Heinz startete der gastgebende Verein in den Abschlusstag des Wissener Schützenfestes.

Was war am Schützenfest-Montag in Wissen besonders begehrt? Erstens die zigfach ausgeteilten Fächer und zweitens ein Platz in der Nähe des kräftigen Feuerwehrlüfters. Heißt: Der gastgebende Schützenverein war auch am Festmontag sehr gut vorbereitet auf die heißen Temperaturen im Festzelt.







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