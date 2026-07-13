Traditionsreiches Schützenfest
In Wissen siegt die gute Laune gegen die Sommerhitze
Schützenkönig Danny Balogh und seine Königin Nicol.
Schützenkönig Danny Balogh und seine Königin Nicol.
Thomas Hoffmann

„Alles ist ruhig und friedlich verlaufen. Das ist am wichtigsten.“ Mit dieser zufriedenen Zwischenbilanz von Schützenoberst Karl-Heinz startete der gastgebende Verein in den Abschlusstag des Wissener Schützenfestes.

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Was war am Schützenfest-Montag in Wissen besonders begehrt? Erstens die zigfach ausgeteilten Fächer und zweitens ein Platz in der Nähe des kräftigen Feuerwehrlüfters. Heißt: Der gastgebende Schützenverein war auch am Festmontag sehr gut vorbereitet auf die heißen Temperaturen im Festzelt.
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