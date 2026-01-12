Neuer Standort für Abfälle In Wehbach eröffnet dritter Wertstoffhof im Kreis Thomas Leurs 12.01.2026, 16:00 Uhr

i Der Wertstoffhof in Wehbach kann sich das abschüssige Gelände zunutze machen. Oben im Einbahnstraßensystem können die Bürger ihren Altmüll anladen, auf der unteren Ebene können die Müllcontainer weggebracht werden. Thomas Leurs

Der Kreis Altenkirchen hat jetzt einen weiteren Wertstoffhof: Seit Wochenbeginn können Bürger ihre Abfälle auch in Kirchen-Wehbach abgeben. Der neue Standort ergänzt die Höfe in Altenkirchen und Nauroth und soll lange Anfahrtswege vermeiden.

Viel ist um halb neun am Montagmorgen am frisch eröffneten Wertstoffhof in Kirchen-Wehbach noch nicht los. Das könnte aber auch mit dem Wetter zu tun haben – wurden für den Tag doch eisige Temperaturen mit Regen gemeldet. Seit Anfang der Woche steht nun offiziell der dritte Wertstoffhof im Kreis Altenkirchen für die Bürger zur Verfügung.







