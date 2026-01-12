Der Kreis Altenkirchen hat jetzt einen weiteren Wertstoffhof: Seit Wochenbeginn können Bürger ihre Abfälle auch in Kirchen-Wehbach abgeben. Der neue Standort ergänzt die Höfe in Altenkirchen und Nauroth und soll lange Anfahrtswege vermeiden.
Lesezeit 2 Minuten
Viel ist um halb neun am Montagmorgen am frisch eröffneten Wertstoffhof in Kirchen-Wehbach noch nicht los. Das könnte aber auch mit dem Wetter zu tun haben – wurden für den Tag doch eisige Temperaturen mit Regen gemeldet. Seit Anfang der Woche steht nun offiziell der dritte Wertstoffhof im Kreis Altenkirchen für die Bürger zur Verfügung.