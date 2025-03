In virtuellem Dorf der Botanik in der Bibel nachspüren

Die Pflanzenwelt hat im Alltag aller Menschen eine große Bedeutung. In einer neuen Ausstellung in Altenkirchen wird aufgezeigt, wie die Botanik in der Bibel dargestellt wird.

Kinder für biblische Geschichten zu begeistern, das ist wahrlich keine leichte Aufgabe, denn die Lebensrealitäten von damals und von heute liegen gefühlt Lichtjahre voneinander entfernt. Timo Runkel allerdings brennt für Religionspädagogik, und deshalb hat der junge Studienleiter der Evangelischen Akademie für Land und Jugend Altenkirchen einen genialen Schachzug gemacht.

Als sich nämlich andeutete, dass die Wanderausstellung „Bibel und Botanik“ des Evangelischen Bibelwerks im Rheinland ab Mitte März Station in der Bildungseinrichtung machen würde, entschloss sich der engagierte Pädagoge, eine Art Paralleluniversum zu den schön gestalteten, aber eher für Erwachsene geeigneten Schautafeln rund um biblische Pflanzen zu entwerfen.

i Mit einem Tablet ausgerüstet, erfahren junge Ausstellungsbesucher eines über die biblische Pflanzenwelt. Sonja Jaskot

Und da Timo Runkel noch dazu medial versiert ist, entstand mit viel Liebe zum Detail das virtuelle Dorf „Kefar Netzer“ im alten Israel, zu dessen Bewohnern die Bauersleute Rut und Boas, der Weinbauer Benjamin, die Flachsweberin Miriam, der kräuterkundige Heiler Jakob und viele weitere Experten gehören. Die jungen Besucher der Ausstellung werden mit einem Tablet ausgerüstet, über die App „Actionbound“ können sie dann gemeinsam mit den lustigen Figuren Rachel und Ruben auf Entdeckungsreise zu den Früchten, den Getreidesorten oder Baumarten im Cyber-Dorf wandern. Natürlich warten unterwegs nicht nur spannende Rätsel, Geschichten und Aufgaben rund um die Verarbeitung und Verwendung der Pflanzen, sondern auch Stationen zum Schnuppern und Probieren.

i Willkommen bei Rut und Boas: Obwohl die Besucherkinder die Ausstellung mit Tablets erforschen, treffen sie auch im Haus immer wieder auf "Bewohner" des virtuellen Dorfes "Kefar Netzer", die interessante Informationen oder Aufgaben bereithalten. Julia Hilgeroth-Buchner

Premiere feierte dieses botanische Doppel-Erlebnis im Rahmen einer kleinen Eröffnungsveranstaltung, bei der auch ein berufener Festredner zu Gast war. „Unter Weinstock und Feigenbaum – Zur biblischen Pflanzenwelt“ war der Vortrag von Peter Riede von der Universität Tübingen überschrieben, zu dem Timo Runkel in seiner Begrüßung einlud. Der auf das Alte Testament spezialisierte Theologe und Wissenschaftler nahm die Zuhörer mit in die Kulturlandschaft des Alten Israels, in der Pflanzen nicht nur eine überlebenswichtige Rolle in der Ernährung, sondern auch als Heilmittel und Handelsware spielten.

i Der Festredner des Abends, Prof. Dr. Peter Riede von der Universität Tübingen (rechts), informierte sich gerne über die virtuelle Interpretation der Ausstellung. Julia Hilgeroth-Buchner

Der Referent umriss ausführlich die bedeutsame Funktion ausgewählter Früchte oder Bäume als Symbole im religiösen und gesellschaftlichen Zusammenhang, denn deren Blühen und Wachsen galt als Zeichen göttlichen Segens und der Fruchtbarkeit, während das Verdorren als Ausdruck von Unheil und Vergänglichkeit gedeutet wurde. Eine zentrale Rolle hätten damals Wein, Oliven und Feigen gespielt, betonte der Theologe, und unter den rund 2300 Pflanzenarten der Epoche habe es durchaus auch bekannte Nutzpflanzen wie Zwiebeln, Lauch, Kürbis und Salat sowie Gewürze wie Kümmel oder Dill gegeben.

Peter Riede ordnete die Pflanzen nicht nur in die vier geografischen Klimazonen der Region ein, er zitierte auch immer wieder aussagekräftige Bibelstellen, in denen Pflanzen zur Beschreibung des Alltagslebens und in ihrer Symbolkraft erwähnt werden. Betroffen machte seine Schilderung von Kriegsereignissen, bei denen bewusst ganze Landstriche ihrer Versorgungspflanzen entrissen wurden – eine Katastrophe, die über Jahrzehnte nachwirkte.

i Schöne Schautafeln: Die erwachsenen Besucher der Ausstellung "Bibel und Botanik" können sich über viele Informationen zu Früchten, Getreidesorten oder Baumarten im Alten Israel freuen. Julia Hilgeroth-Buchner

Nachdem Timo Runkel über die religionspädagogische Aufbereitung der Botanik-Schau berichtet hatte, bot sich dann die Gelegenheit zum eigenständigen Rundgang im Haus. Die Ausstellung „Bibel und Botanik“ mit ihren großformatigen Schautafeln und interaktiven Stationen ist noch bis zum 31. Mai in den Räumen der Evangelischen Akademie für Land und Jugend, Dieperzbergweg 13-17, in Altenkirchen zu sehen.

Immer dienstags und donnerstags haben junge Besucher die Möglichkeit, die Ausstellung kostenlos mit der Actionbound-App zu entdecken (Dauer circa anderthalb bis zwei Stunden). Die Inhalte eignen sich besonders für Kinder von der vierten bis zur sechsten Klasse. Anmeldungen nimmt die Akademie über Tel. 02681/95160 oder per E-Mail an info@lja.de entgegen.