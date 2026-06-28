Beulskopf statt Bali
In Urlaub fahren wird überbewertet
Wunderschön: ein Sonnenuntergang im Westerwald.
Wunderschön: ein Sonnenuntergang im Westerwald.
Marga Krapp

Zu Beginn der Sommerferien fragt sich Praktikantin Marga Krapp, ob Erholung wirklich nur am Meer oder in Italien möglich ist. Ihr Fazit: Zuhausebleiben ist die unterschätzte Form des Urlaubs, besonders, wenn man im Westerwald wohnt.

Lesezeit 3 Minuten
Am Montag beginnen die Sommerferien. Das ist die Zeit, in der vernünftige Menschen plötzlich Dinge tun, die sie im übrigen Jahr für absurd hielten. Sie stehen nachts um drei Uhr auf und fahren mit übermüdeten Kindern zum Flughafen oder stehen stundenlang im Stau auf der Autobahn und nennen das Erholung.

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