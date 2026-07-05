Die Trendsportart Padel ist nun auch im Kreis Altenkirchen angekommen: Die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen, vielmehr deren Tennisabteilung, hat einen ihrer alten Plätze geopfert, um eine Padel-Anlage zu bauen.
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In Neitersen kann man jetzt der Trendsportart Padel nachgehen, dank der Tennisabteilung der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen (WSN), die sich entschieden, auf einem der drei nicht mehr voll ausgelasteten Tenniscourts zu bauen. Ende Juni wurde der neue Padel-Court feierlich eingeweiht.