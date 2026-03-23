Neue Attraktion In Katzenbach steht jetzt eine XXL-Bank Gaby Wertebach 23.03.2026, 17:42 Uhr

i Jede Menge Personen passen auf die tolle XXL-Bank in Katzenbach. Gaby Wertebach

Die Aussicht auf einer besonderen Bank können Wanderer nun bei Katzenbach erleben. Dort steht eine solche in XXL-Format. Die Idee dafür hatte Ortsvorsteher Jürgen Irlich und hat zahlreiche Unterstützer gefunden.

Der Katzenbacher Ortsvorsteher Jürgen Irlich strahlte förmlich beim Pressetermin am Samstagnachmittag. Kein Wunder, schließlich hatten er und seine Gattin während einer Wanderung, bei der sie eine Bank im XXL-Format sahen, die Idee auch in Katzenbach eine solche aufstellen zu lassen.







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