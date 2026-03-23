Die Aussicht auf einer besonderen Bank können Wanderer nun bei Katzenbach erleben. Dort steht eine solche in XXL-Format. Die Idee dafür hatte Ortsvorsteher Jürgen Irlich und hat zahlreiche Unterstützer gefunden.
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Der Katzenbacher Ortsvorsteher Jürgen Irlich strahlte förmlich beim Pressetermin am Samstagnachmittag. Kein Wunder, schließlich hatten er und seine Gattin während einer Wanderung, bei der sie eine Bank im XXL-Format sahen, die Idee auch in Katzenbach eine solche aufstellen zu lassen.