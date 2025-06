Am Pfingstwochenende ist in Horhausen Pfeilewerfen für den guten Zweck angesagt – der Dartverein DC Jaeger-Meister Horhausen lädt ein. Zum ersten Mal findet bei dem Event ein Konzert statt – die Coverband WesterwaldrockerZ spielt am 6. Juni im KDH.

Bei der vierten Auflage der Horhausener Dart Open im Kaplan-Dasbach-Haus kommen nicht nur Fans des Dartsports, sondern auch Musikliebhaber auf ihre Kosten. Zum Auftakt spielt die regionale Coverband WesterwaldrockerZ am Freitag, 6. Juni, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) zur Einstimmung auf das sportliche Wochenende. Der Verein verspricht den Besuchern einen „unvergesslichen Abend voller Energie und guter Laune“. An dem Benefiz-Wochenende vom 6. bis 8. Juni haben Dart-Fans sowie Musikliebhaber die Gelegenheit, gemeinsam Gutes zu tun: Der Verein DC Jaeger-Meister, der Veranstalter des Darttunier-Wochenendes ist, sammelt dann zugunsten des Vereins Lebenswelt Spenden.

Der in Güllesheim ansässige Verein Lebenswelt organisiert und bietet Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche an mit Fokus auf Inklusion aller Gruppen und Minderheiten, sei es sozial benachteiligt, mit Behinderung oder Migrationshintergrund. „Mit Ihrer Teilnahme und Unterstützung tragen Sie dazu bei, positive Veränderungen in unserer Gemeinschaft zu bewirken“, teilt der Verein mit. Schirmherr der Veranstaltung ist VG-Bürgermeister Fred Jüngerich.

„Letztes Jahr ist die Veranstaltung sehr gut gelaufen, was man auch an der Höhe der Spende für den Kinderschutzbund sehen konnte, da haben wir 3500 Euro gesammelt“, berichtet Pressesprecher Jürgen Schütz vom Dartverein. Ziel sei es auch, die Veranstaltung zu Pfingsten in Horhausen zu etablieren. Jedes Jahr bekommt eine andere wohltätige Organisation beziehungsweise ein Verein den Erlös gespendet. „Nun geben wir noch einen drauf mit dem Konzert“, so Schütz.

Statt das Turnier weiterhin auf drei Tage zu legen, habe man sich nun entschieden, zur Eröffnung ein Konzert im KDH anzubieten. „Da sind wir wahnsinnig gespannt, wie das angenommen wird, das ist der Überraschungsfaktor für dieses Jahr“, so Schütz. Karten gibt es nur begrenzt (etwa 400) für das Konzert, der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Eine Konzertkarte kostet im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Postfiliale in Horhausen, Metzgerei Erschfeld und Getränke R. Radermacher, ebenfalls in Horhausen. Am Konzertabend und an den zwei Turniertagen Samstag, 7. Juni, und Sonntag, 8. Juni, sorgt ein Caterer für das leibliche Wohl der Gäste – der Erlös soll in voller Höhe dem guten Zweck zugutekommen.

Die Dartturniere starten am Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr, dieses Jahr wurden die Kategorien neu aufgestellt.

Zudem habe man laut Schütz dieses Jahr andere Disziplinen aufgestellt. Am 7. und 8. Juni finden spannende Dart-Matches in unterschiedlichen Kategorien (Warm-Up, Offenes Einzel, Olympiade, Offenes Doppel etc. ...) statt, hier gibt es die Chance für alle Teilnehmer, tolle Preise zu gewinnen. Die Dartturniere starten am Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr.

Anmeldungen fürs Dartturnier sind per E-Mail an die Adresse DC-Jaeger-Meister@gmx.de möglich – ansonsten können Interessierte sich ebenso vor Ort noch spontan zum Mitspielen entscheiden und anmelden. Interessierte Sponsoren können sich ebenfalls unter dieser E-Mail anmelden.