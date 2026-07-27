Wer in Herdorf ein frisch gezapftes Bier in einer Kneipe trinken will, kann dies in der Kölschbar Gleis 69 oder im Christian`s tun. Wie Stadtbürgermeister Uwe Geisinger zudem berichtet, geht dies auch einmal monatlich im Knappenstübchen.
Lesezeit 1 Minute
Herdorf war früher in der Region bekannt (und berüchtigt) für eine sehr hohe Kneipendichte. Diese Fülle an Lokalitäten hatte sicherlich auch mit der langen Bergbautradition im Hellertal zu tun: Nach der harten Arbeit in Gruben oder Hütten wollten die tapferen Bergleute abends verständlicherweise ein paar wohl verdiente Feierabendbiere genießen.