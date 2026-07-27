Bierchen trinken im Hellertal
In Herdorf halten zwei Kneipen noch die Fahne hoch
Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Geisinger hat mit unserer Zeitung über die Kneipensituation im Hellertal gesprochen.
Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Geisinger hat mit unserer Zeitung über die Kneipensituation im Hellertal gesprochen.
Daniel-D. Pirker

Wer in Herdorf ein frisch gezapftes Bier in einer Kneipe trinken will, kann dies in der Kölschbar Gleis 69 oder im Christian`s tun. Wie Stadtbürgermeister Uwe Geisinger zudem berichtet, geht dies auch einmal monatlich im Knappenstübchen.

Lesezeit 1 Minute
Herdorf war früher in der Region bekannt (und berüchtigt) für eine sehr hohe Kneipendichte. Diese Fülle an Lokalitäten hatte sicherlich auch mit der langen Bergbautradition im Hellertal zu tun: Nach der harten Arbeit in Gruben oder Hütten wollten die tapferen Bergleute abends verständlicherweise ein paar wohl verdiente Feierabendbiere genießen.
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