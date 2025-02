Pläne für Ortskernsanierung In Hamm nimmt das Raiffeisenquartier Form an 24.02.2025, 15:00 Uhr

i Rund um das Raiffeisenmuseum soll das Raiffeisenquartier entstehen mit Ruhebänken, Boulderwand, überdachter Bühne und Naschgarten. Sonja Roos

Rund um das Raiffeisenmuseum in Hamm soll ein Treffpunkt entstehen, der zum Verweilen einlädt, Angebote für Groß und Klein hat und Platz für Feste und Veranstaltungen bietet. Die Pläne für das sogenannte Raiffeisenquartier waren Thema im Rat.

Viel dreht sich in Hamm seit längerer Zeit um die Ortskernsanierung. Fest steht, dass das Erbe Raiffeisens in den Planungen eine tragende Rolle spielen wird. Was mit dem Museum und dem dazugehörigen Raiffeisenforum begonnen wurde, soll fortgeführt werden.

