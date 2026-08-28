Seniorengerechtes Wohnen In Hamm kann man gut alt werden Sonja Roos 28.08.2026, 11:00 Uhr

i Rita Damm, Bewohnerin im seniorengerechten Wohnen in Hamm, zusammen mit Hans Schmidt, dem Vorsitzenden des Fördervereins Altenzentrum Hamm. Sonja Roos

Im seniorengerechten Wohnen in Hamm können Mitglieder des Fördervereins Altenzentrum auf eine der begehrten Wohnungen hoffen. Rita Damm lebt seit zwei Jahren dort und ist vom Konzept überzeugt.

Wie will ich eigentlich im Alter leben? Viele schieben diesen Gedanken auf die lange Bank, stehen dann womöglich vor Problemen, wenn man das eigene Haus zum Beispiel aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen verkaufen muss. Genau das könnte eine Mitgliedschaft im Förderverein des Altenzentrums Hamm verhindern, denn die Mitglieder können sich zeitnah auf eine Wohnung im seniorengerechten Wohnen Hamm bewerben.







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