Fahrradtour für guten Zweck In die Pedale treten fürs Haus Pumuckl in Hattert 18.11.2024, 06:45 Uhr

i (von links): Die Leiterin des Haus Pumuckl in Hattert, Gabriele Ernst-Schmidt, freut sich mit Larissa Marchazenski, Fabienne Wölfel, Andreas Schmidt und Lotta Zimmermann darüber, dass die Idee einer Spendenradtour für die Einrichtung überall auf offene Türen stößt. Gudrun Gänger

Andreas Schmidt aus Pracht will eine große Fahrradtour auf die Beine stellen und zwar zugunsten des Kinderhauses Pumuckl in Hattert, das er schon länger unterstützt. Dafür sucht er noch Mitstreiter, die in die Pedale treten oder spenden wollen.

Andreas Schmidt ist so etwas wie die gute Seele der Schumacher Group in Eichelhardt. Dort ist der 57-Jährige seit 16 Jahren für das Facility Management zuständig. Dass mit der guten Seele, das ist aber auch so etwas wie sein Lebensmotto geworden. Denn Andreas Schmidt hilft gerne, besonders da, wo es die Schwächsten trifft.

