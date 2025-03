In Daaden sollen Klassenräume bald schweben

Architekt Oliver Schmidt hätte es sich einfach machen können. „Einmal Bauzaun hinten, einmal Kopfgebäude dran – fertig, aus“, erklärte er den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf auf der jüngsten Zusammenkunft. Doch Schmidt hat es sich eben nicht einfach gemacht. Die Kommunalpolitiker stehen vor einer weitreichenden Entscheidung für Generationen von Schülern der Daadetal-Grundschule. Ab August 2026 gilt ein Anspruch auf ganztägige Betreuung. Die Einführung erfolgt stufenweise, beginnend mit der ersten Klasse. Es wird also mehr Platz benötigt. Die ursprünglichen Überlegungen sahen so aus: Ein Anbau auf der Südseite sollte entstehen, zudem Räume im denkmalgeschützten Altbau umgebaut werden. Laut Kostenaufstellung des Architekten hätte dies eine Investition von 1.507.000 Euro bedeutet.

Doch nun wird es wahrscheinlich auf eine andere Lösung hinauslaufen. Der Ausschuss empfahl dem Verbandsgemeinderat, die ursprünglich geplante Erweiterung an der südlichen Giebelseite des Hauptgebäudes nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen sollen im Bereich der Pausenhalle zwischen Altbau und Hauptgebäude zwei Klassenräume aufgeständert werden. Als eine „schwebende Lösung“ beschreibt Schmidt diesen Ansatz. Damit würde auch eine große Sorge der Schulleitung nicht Realität: dass der Spielbereich verschwindet und die Spielgeräte zu hohen Kosten an anderer Stelle neu aufgestellt werden müssten.

„Wir verlieren keine Schulhoffläche.“

Architekt Oliver Schmidt über einen der Vorteile der neuen Umbau-Variante

Die neue Lösung ermögliche eine „tatsächliche Hallen- und Hofsituation“. Und Höhenunterschiede bieten seinen Ausführungen nach vielfältige Nutzungsszenarien. „Wir verlieren keine Schulhoffläche“, so Schmidt über einen der Hauptvorteile, den die neue Variante aus seiner Sicht bieten würde. Und angesichts der heißen Sommer in den vergangenen Jahren ebenfalls nicht zu unterschätzen: Die schattenspendenden Bäume und Sträucher bleiben auch zur Freude der Schulleitung erhalten.

Zudem lägen Lehrerzimmer und Schulleitung räumlich zentral beieinander in der neuen Lösung. „Ganz leicht und locker angelehnt“ – es soll mit Glasanschlüssen gearbeitet werden – an den denkmalgeschützten Bestand würde ein „schwebendes Lehrerzimmer“ entstehen. Das würde den Lehrkräften Einblicke in beide Hochsituationen bieten. Und die Schulleitung erhielte Sicht auf den rückwärtigen Schulhofbereich. Davor soll das Sekretariat untergebracht sein. Dadurch entstehe ein zentraler Steuerkopf im Schulgebäude. „Klare Strukturen in der ganzen Schule“ strebt der Architekt an, was er auch anhand zusätzlicher Beispiele der neuen Planung erläuterte. Da wo derzeit etwa die Schulleitung untergebracht ist, sollen weitere Differenzierungsräume (zum Beispiel für Gruppenarbeiten) entstehen, Stichwort Clusterbildung.

Kosten etwas höher, aber Eigenanteil für VG niedriger?

Unterm Strich wären die Alternativ-Maßnahmen laut Schmidt zwar etwas aufwendiger. Wie es allerdings in der Sitzungsvorlage heißt, deute sich an, dass die neue Lösung eine deutlich höhere Förderung bringen könnte. Das könnte wiederum den Eigenanteil der Verbandsgemeinde reduzieren. Relevant sind hier die Hauptnutzflächen. Die neue Lösung böte hier einen deutlicheren Zuwachs, der angerechnet werden könne, wie Schmidt erläuterte. 193 Quadratmeter Hauptnutzfläche (anrechenbarer Zuwachs von 170 Quadratmetern) stehen demnach 167 Quadratmetern (132 Quadratmeter) gegenüber.

Die anwesende Schulleitung erteilte den Maßnahmen ebenso ihren Segen wie Bürgermeister Helmut Stühn. Selbst, wenn man mögliche Förderungen, die den Eigenanteil reduzierten, außen vor lasse, würden die Vorteile die Mehrkosten ausgleichen. Der Verbandsgemeinderat muss der einstimmigen Empfehlung des Ausschusses noch zustimmen, was sehr wahrscheinlich ist. Was nicht klar ist: Ob die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion der neuen Lösung zustimmt – Fördermittel „in diesem Zusammenhang ein positiveres Bild zeigen“, wie in es in der Sitzungsvorlage heißt.