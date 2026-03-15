Im Archiv geblättert
In Daaden leuchteten gastronomische Sterne
Drei Sterne für den Gasthof Koch in Daaden. Inhaberin Katharina Jung freute sich über die Güte-Plakette. Mit ihr freuten sich (v
Drei Sterne für den Gasthof Koch in Daaden. Inhaberin Katharina Jung freute sich über die Güte-Plakette. Mit ihr freuten sich (von links): Rainer Lessenich, Geschäftsführer der Westerwald-Touristik, Bürgermeister Wolfgang Schneider, Vater Richard Wagner und Ortsbürgermeister Günter Knautz.
Anke Becker. Werner Fuchs

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im März des Jahres 2001 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Lesezeit 2 Minuten
Gastronomische Sterne in Daaden, eine Museumsscheune, die gerne besucht wurde, und eine Europa-Medaille für Wissen: Im Archiv unserer Zeitung von vor 25 Jahren findet sich Erinnerungswürdiges.1 Disco, Kleinkunst, Theater oder Ballett: Es gab viele Ideen, um die Magazinhalle der Hoesch-Werke zu nutzen.

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Kreis AltenkirchenZeitgeschichte

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