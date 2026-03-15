Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im März des Jahres 2001 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Gastronomische Sterne in Daaden, eine Museumsscheune, die gerne besucht wurde, und eine Europa-Medaille für Wissen: Im Archiv unserer Zeitung von vor 25 Jahren findet sich Erinnerungswürdiges.

1

Disco, Kleinkunst, Theater oder Ballett: Es gab viele Ideen, um die Magazinhalle der Hoesch-Werke zu nutzen.