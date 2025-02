Demo am Wochenende In Breitscheidt zeigen die Dörfer Flagge 13.02.2025, 18:30 Uhr

i Christa Bitzer, Breitscheidts Ortsbürgermeister Helmut Rötzel und Gaby Teering sind die Initiatoren der Demo "Dörfer gegen Rechts", die am kommenden Sonntag, 14 Uhr, in Breitscheidt stattfinden soll. Christa Bitzer

Weil in Breitscheidt die AfD bei der letzten Wahl 35 Prozent holte, haben mehrere Breitscheidter beschlossen, vor Ort Flagge gegen den rechten Rand zu zeigen. Bei der am Wochenende geplanten Demo haben sich spontan mehrere Dörfer zusammengeschlossen.

Derzeit gibt es in fast allen größeren Städten in der Region Demonstrationen gegen rechtsradikale Strömungen beziehungsweise für Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Am kommenden Sonntag, 16. Februar, wollen nun aber auch die Dörfer zeigen, dass sie sich vor der anstehenden Bundestagswahl ganz klar positionieren.

