Reformationstag inspiriert In Betzdorf wird Halloween zur „Nacht der Entscheidung“ Claudia Geimer 19.10.2025, 12:00 Uhr

i Die evangelische Kreuzkirche in Betzdorf ist Schauplatz der "Nacht der Entscheidung." Claudia Geimer

Während die einen beim Datum des 31. Oktober vor allem an Hexen, Grusel und bettelnde Gespenster an der Haustür denken, steht für andere der Reformationstag im Vordergrund. Letzteres zeigt sich in Betzdorf in einer kleinen Tradition.

War Martin Luther ein Held? Ein Superman? Diesen Fragen geht die Reformationsnacht nach, die am Freitag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, in der evangelischen Kreuzkirche in Betzdorf gefeiert wird. „Jedenfalls hat er zu seiner Zeit eine klare Kante gezeigt“, sagt Eckart Weiss.







