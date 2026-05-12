Kinder, Jugendliche, Familien scheinen auf den ersten Blick nicht die Zielgruppe für klassische Musik zu sein. Doch genau darauf setzt die Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und hat jetzt erstklassige Gäste eingeladen.
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Wetten, dass ... diese Musik im Ohr bleibt?! Es sind Melodien von Mozart, Beethoven, Bizet oder Tschaikowsky, die allesamt zu Hits geworden sind. Komponiert im 18./19. Jahrhundert und immer noch so, dass sie mitreißen. Zehn der bekanntesten klassischen Kompositionen bringt die Philharmonie Südwestfalen nun ins Familienkonzert.