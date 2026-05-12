Philharmonie Südwestfalen In Betzdorf öffnen sich Fenster zur klassischen Musik Claudia Irle-Utsch 12.05.2026, 09:00 Uhr

i Juri Tetzlaff macht Lust auf Klassik. In Betzdorf moderiert er auf Einladung der Musikgemeinde ein Familienkonzert mit der Philharmonie Südwestfalen. Er präsentiert „Juris Klassikhits“. Yvonne Corbiere

Kinder, Jugendliche, Familien scheinen auf den ersten Blick nicht die Zielgruppe für klassische Musik zu sein. Doch genau darauf setzt die Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und hat jetzt erstklassige Gäste eingeladen.

Wetten, dass ... diese Musik im Ohr bleibt?! Es sind Melodien von Mozart, Beethoven, Bizet oder Tschaikowsky, die allesamt zu Hits geworden sind. Komponiert im 18./19. Jahrhundert und immer noch so, dass sie mitreißen. Zehn der bekanntesten klassischen Kompositionen bringt die Philharmonie Südwestfalen nun ins Familienkonzert.







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