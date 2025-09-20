In Betzdorf nimmt das größte Bauprojekt der Stadt weiter Form an: Ein Gesundheitszentrum steht kurz vor der Eröffnung, ein großer Rewe ist auf dem ehemaligen EAW-Gelände geplant. Wann der öffnen wird, hat Investor Peter Merz unserer Zeitung erzählt.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist das mit Abstand größte Bauprojekt in der Stadt Betzdorf: die Werkstadt auf dem EAW-Gelände. Das Gesundheits- und Pflegezentrum ist mittlerweile fast fertig. Nun steht das große Areal östlich des Bauwerkes als Nächstes im Fokus. Dort sollen ein großer Parkplatz und mehrere Geschäfte entstehen.