In Betzdorf entsteht neues Zentrum für Geschäftswelt
Investor Peter Merz (von rechts) zeigt beim Pressetermin dem Betzdorfer Stadtbürgermeister Johannes Behner, Wirtschaftsförderer Michael Becher und dem Ersten Beigeordnete Marc Schwan in Vertretung von Joachim Brenner, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, den Fortschritt.
In Betzdorf nimmt das größte Bauprojekt der Stadt weiter Form an: Ein Gesundheitszentrum steht kurz vor der Eröffnung, ein großer Rewe ist auf dem ehemaligen EAW-Gelände geplant. Wann der öffnen wird, hat Investor Peter Merz unserer Zeitung erzählt.

Es ist das mit Abstand größte Bauprojekt in der Stadt Betzdorf: die Werkstadt auf dem EAW-Gelände. Das Gesundheits- und Pflegezentrum ist mittlerweile fast fertig. Nun steht das große Areal östlich des Bauwerkes als Nächstes im Fokus. Dort sollen ein großer Parkplatz und mehrere Geschäfte entstehen.

