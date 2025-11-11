Aus bereits zum 30. November In Altenkirchen schließt die Raiffeisen-Warenzentrale 11.11.2025, 17:15 Uhr

i Die Raiffeisen-Warenzentrale Rhein-Main AG (RWZ) verabschiedet sich zum Monatsende aus Altenkirchen. Auf den angrenzenden Markt soll diese Entscheidung keinen Einfluss haben. Markus Kratzer

Diese Nachricht hätte Friedrich Wilhelm Raiffeisen sicher nicht geschmeckt: Die Warenzentrale, die seinen Namen trägt, zieht sich aus der Kreisstadt Altenkirchen zurück. Bereits zum Monatsende ist Schluss. Es geht, wie so häufig, ums liebe Geld.

Nicht weit entfernt vom Geburtsort von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, des Vaters der Genossenschaftsidee, wird dessen Name bei einer Einrichtung bald Geschichte sein. Denn die Raiffeisen-Warenzentrale (RWZ) gibt zum Monatsende den Standort Altenkirchen auf.







