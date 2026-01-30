Neue Kneipe in der Kreisstadt In Altenkirchen eröffnet die erste Sportsbar Sonja Roos 30.01.2026, 20:00 Uhr

Ante Kelava und seine Schwester Stana Tomas, vielen bekannt als Betreiber des Restaurants „Deutsches Haus“ in Altenkirchen, eröffnen in der Mühlengasse eine Sportsbar – die erste in der Kreisstadt. Wir durften einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Es tut sich was in der Mühlengasse 9 in Altenkirchen. Fleißige Hände tragen Kisten mit Gläsern und Dekomaterial rein, vor der Tür werden letzte Renovierungen besprochen. Denn dort, wo bislang die Kneipe „G9“ war, wird in den nächsten Tagen eine Sportsbar eröffnen – die erste in der Kreisstadt.







