Neue Kneipe in der Kreisstadt
In Altenkirchen eröffnet die erste Sportsbar
Ante Kelava und seine Schwester Stana Tomas, vielen bekannt als Betreiber des Restaurants "Deutsches Haus" in Altenkirchen, eröffnen am 31. Januar in der Mühlengasse eine Sportsbar - die erste in der Kreisstadt.
Sonja Roos

Ante Kelava und seine Schwester Stana Tomas, vielen bekannt als Betreiber des Restaurants „Deutsches Haus“ in Altenkirchen, eröffnen in der Mühlengasse eine Sportsbar – die erste in der Kreisstadt. Wir durften einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Lesezeit 3 Minuten
Es tut sich was in der Mühlengasse 9 in Altenkirchen. Fleißige Hände tragen Kisten mit Gläsern und Dekomaterial rein, vor der Tür werden letzte Renovierungen besprochen. Denn dort, wo bislang die Kneipe „G9“ war, wird in den nächsten Tagen eine Sportsbar eröffnen – die erste in der Kreisstadt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren