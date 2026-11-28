Paar dekoriert seit Oktober In Alsdorf funkelt ein echtes Weihnachtswunderland Gaby Wertebach 28.11.2026, 18:00 Uhr

i Alles in der Alsdorfer Miniatur-Landschaft von Beate Becher und Michael Koch bewegt sich. Gaby Wertebach

Beate Becher und Michael Koch haben ihr Haus in Alsdorf in ein spektakuläres Weihnachtswunderland verwandelt. Neben einer großen Krippe und einem Miniaturdorf in der Garage lädt das Paar bald zur großen Adventsfeier für den guten Zweck ein.

Wer in diesen Tagen durch Alsdorf fährt, dem dürfte das Haus von Beate Becher und Michael Koch kaum entgehen. Schon von Weitem funkelt es weihnachtlich beleuchtet. Ein Laser zaubert auf das Garagentor einen Nikolausschlitten, der standesgemäß von Rentieren gezogen wird.







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