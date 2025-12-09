Netzwerker an der BBS Wissen Impuls für die Inklusion im Westerwälder Arbeitsmarkt Elmar Hering 09.12.2025, 17:00 Uhr

i Sowohl im Plenum als auch in Kleingruppen diskutierten die Teilnehmer über Wege und Barrieren, denen sich Menschen mit Handicap bei der Jobsuche gegenüber sehen. Elmar Hering

Die schulische Inklusion beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher schreitet seit ein paar Jahren voran. Doch wie sieht es aus, wenn das Erwachsenenalter naht? Auf die Suche nach Antworten begab sich ein erstes Netzwerk-Treffen an der BBS Wissen.

16 Jahre sind inzwischen vergangenen, seit Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert hat. Zu deren Kernpunkten gehört die Inklusion als Menschenrecht, auch im Berufsleben. So weit die Theorie. Um der Praxis auf die Sprünge zu helfen, sind sowohl einzelne Vorreiter als auch zielgerichtete Netzwerke nötig.







