Soziale Probleme im Westerwald
Immer mehr Wohnungslose suchen Hilfe in Altenkirchen
Der Verlust der Unterkunft kann sehr demütigend sein. Deshalb hat sich das Team der Notschlafstelle die Bewahrung der Menschenwü
Der Verlust der Unterkunft kann sehr demütigend sein. Deshalb hat sich das Team der Notschlafstelle die Bewahrung der Menschenwürde zum obersten Gebot gemacht (hier ein Kunstobjekt im Wohnbereich). Dazu gehören auch Gespräche mit den Betroffenen, sofern sie bei der Aufenthaltsdauer von wenigen Tagen möglich sind.
Julia Hilgeroth-Buchner

In Altenkirchen suchen immer mehr Menschen Schutz – Ehrenamtliche halten eine Notschlafstelle am Laufen, doch die Not wächst. Wie Betroffene ankommen und wo Hilfe fehlt, lesen Sie im Artikel.

Lesezeit 3 Minuten
Kein Geld, keine Papiere, keine Kleidung und vor allem keine Unterkunft: Als der etwa 50 Jahre alte Mann vor einem halben Jahr in der Notschlafstelle im Caritashaus Altenkirchen eintraf, war die Hilflosigkeit groß. Denn ohne Wohnsitz zu sein, gehört zu dem Schlimmsten, was Menschen in unserer Gesellschaft zustoßen kann.
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