In Altenkirchen suchen immer mehr Menschen Schutz – Ehrenamtliche halten eine Notschlafstelle am Laufen, doch die Not wächst. Wie Betroffene ankommen und wo Hilfe fehlt, lesen Sie im Artikel.
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Kein Geld, keine Papiere, keine Kleidung und vor allem keine Unterkunft: Als der etwa 50 Jahre alte Mann vor einem halben Jahr in der Notschlafstelle im Caritashaus Altenkirchen eintraf, war die Hilflosigkeit groß. Denn ohne Wohnsitz zu sein, gehört zu dem Schlimmsten, was Menschen in unserer Gesellschaft zustoßen kann.