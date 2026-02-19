Gewerkschaft schlägt Alarm Immer mehr Schüler im AK-Land mit „brauner Haltung“ Markus Kratzer 19.02.2026, 14:00 Uhr

i Das Vorstandsteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis Altenkirchen, Axel Karger (von links), Kevin Lenz und Heribert Blume, sorgt sich um zunehmenden Hass und wachsender Demoktariefeindlichkeit an Schulen im AK-Land. Axel Karger. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Hass und Demokratiefeindlichkeit greifen bei Kindern und Jugendlichen um sich. Auch Schulen im Kreis Altenkirchen bleiben davon nicht verschont. Wir sprachen mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vor Ort, wie sich hier gegensteuern lässt.

Antisemitismus, Rassismus und demokratiefeindliche Angriffe nehmen zu – und sie erreichen längst auch Schulen und Kitas im Landkreis Altenkirchen. Das beklagt der Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in einer aktuellen Pressemitteilung und ruft dazu auf, Resilienz im pädagogischen Alltag gezielt zu stärken – in Schule, Kita, Ganztag und in der Elternarbeit.







