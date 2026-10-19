TSV Kreis Altenkirchen
Immer mehr ausgesetzte Katzen landen beim Tierschutz
Immer mehr ausgesetzte Kitten landen momentan beim Tierschutzverein Kreis Altenkirchen in Weitefeld. Die Lage ist angespannt.
Immer mehr ausgesetzte Kitten landen momentan beim Tierschutzverein Kreis Altenkirchen in Weitefeld. Die Lage ist angespannt.
Annika Stock

Bei Weitefeld betreibt der Tierschutzverein Kreis Altenkirchen seine Auffangstation; sie platzt aus allen Nähten. Momentan betreut der Verein 46 Katzen jedweden Alters. Die Tierschützer registrieren immer mehr ausgesetzte Kitten und kranke Tiere. 

Lesezeit 3 Minuten
Wieder ein Fund einer Mutterkatze mit fünf wenige Tage alten Katzenbabys, wieder Tiere in Not, die schnelle Hilfe benötigen. Der Tierschutzverein Kreis Altenkirchen muss immer öfter neue Lösungen finden und umdisponieren, um noch Kapazitäten zu schaffen.
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