Im Zweifel für den Angeklagten hieß es am Mittwoch am Amtsgericht Altenkirchen bei einem Prozess um fahrlässige Tötung. Der Angeklagte, der ein Hotel im Kreis Altenkirchen besitzt, hatte trotz Nutzungsuntersagung wegen fehlenden Brandschutzes Räume vermietet. Ein Mieter war bei einem Brand 2023 ums Leben gekommen. Da aber die Brandursache nicht einwandsfrei festgestellt werden konnte, ging der Hotelbesitzer mit einem Freispruch nach Hause

Ein ehemaliges, heruntergekommenes Hotel, ein Brand, ein Toter und ein Hotelier, der wegen fahrlässiger Tötung angeklagt ist. Der Prozess vor dem Altenkirchener Amtsgericht hatte die Zutaten für einen Krimi - inklusive überraschendem Ende.

Im Februar 2023 brennt es in einem ehemaligen Hotel im Kreis Altenkirchen. Am Ende wird ein Toter gefunden. Trägt der Hotelier eine Mitschuld, weil er die Räume vermietete, obwohl er das eigentlich nicht mehr durfte? Darum ging es jetzt am Altenkirchener Amtsgericht in einem Prozess um fahrlässige Tötung.







