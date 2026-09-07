Seit genau einem Jahr sind Helene und Waldemar die Pächter des Wirtshauses „Zum Raiffeisen“ in Hamm. Das Ehepaar hat viel Spaß an der Arbeit und bietet mittlerweile auch Catering an.
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Da Hamm die Wiege des Vaters der Genossenschaftsidee ist, wundert es nicht, dass das – natürlich genossenschaftlich betriebene – Brauhaus im Herzen des Ortes „Zum Raiffeisen“ heißt. 2018 gründete sich die Biergenossenschaft unter Beteiligung von Privatpersonen und Unternehmern, aber auch der örtlichen Volksbank sowie der Verbands- und Ortsgemeinde Hamm.