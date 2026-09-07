Kneipen im AK-Land
Im Wirtshaus „Zum Raiffeisen“ ist man Teil der Familie
Waldemar und Helene Giesbrecht sind die Pächter des Wirtshauses „Zum Raiffeisen“ in Hamm, das von der Biergenossenschaft betrieb
Waldemar und Helene Giesbrecht sind die Pächter des Wirtshauses „Zum Raiffeisen“ in Hamm, das von der Biergenossenschaft betrieben wird – ganz im Sinne des Namensgebers.
Sonja Roos

Seit genau einem Jahr sind Helene und Waldemar die Pächter des Wirtshauses „Zum Raiffeisen“ in Hamm. Das Ehepaar hat viel Spaß an der Arbeit und bietet mittlerweile auch Catering an.

Lesezeit 3 Minuten
Da Hamm die Wiege des Vaters der Genossenschaftsidee ist, wundert es nicht, dass das – natürlich genossenschaftlich betriebene – Brauhaus im Herzen des Ortes „Zum Raiffeisen“ heißt. 2018 gründete sich die Biergenossenschaft unter Beteiligung von Privatpersonen und Unternehmern, aber auch der örtlichen Volksbank sowie der Verbands- und Ortsgemeinde Hamm.
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