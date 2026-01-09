Naturschutz im Westerwald Im Weidenbruch wird wieder gemeckert Manfred Höfer 09.01.2026, 12:00 Uhr

Von einem alten Weidezaunpfahl aus läßt die Bekassine ihre "tücke-tücke"-Rufe hören.

In dem rund 27 Hektar großen Naturschutzgebiet zahlen sich Biotopmaßnahmen aus. Bekassine und Co. gesichtet, auch ein Braunkehlchenpaar – und sogar zwei spät durchziehende Kraniche.

Viele Jahre hatte man sie nicht mehr gehört, doch im Frühjahr 2024 meckerte über dem Weidenbruch wieder die Himmelsziege. Zur Erklärung: Bei der Himmelsziege handelt es sich um die Bekassine (ein sehr selten gewordener Schnepfenvogel), und das Weidenbruch ist ein Naturschutzgebiet (circa 27 Hektar groß).







