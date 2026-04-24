Saisonstart am 15. Juni
Im Waldschwimmbad in Hamm wird das Wasser eingelassen
Langsam füllt sich das Becken des Waldschwimmbads Thalhausermühle, das mit 16.000 Quadratmetern Wasserfläche schon eine stattlic
Langsam füllt sich das Becken des Waldschwimmbads Thalhausermühle, das mit 16.000 Quadratmetern Wasserfläche schon eine stattliche Größe hat.
Sonja Roos

Das Naturschwimmbad Thalhausermühle in Hamm erfreut sich über die Region hinaus großer Beliebtheit. Ein Leck im Damm verhinderte jedoch im Vorjahr einen normalen Badebetrieb. Das Leck ist nun behoben, gerade wird das Becken mit Wasser gefüllt.

Lesezeit 2 Minuten
Es tut sich etwas im Hammer Waldschwimmbad Thalhausermühle. Derzeit wird das Wasser eingelassen und alles für die Saison vorbereitet. Diese soll planmäßig am 15. Juni beginnen, worüber man sich im Rathaus in diesem Jahr besonders freut, denn im vergangenen Jahr hatte ein Leck im Damm einen normalen Badebetrieb im Sommer verhindert.

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