Baustelle am Bahnhof Betzdorf Im Sommer soll der Durchgang zum Parkplatz fertig sein 14.01.2025, 14:00 Uhr

i Einiges ist am Betzdorfer Bahnhof bereits geschehen. Seit gut einem Jahr wird am Bahnsteig der Gleise 106 und 107 gearbeitet. Thomas Leurs

Knapp ein Jahr kommen Bahnreisende nicht mehr direkt vom Park-and-Ride-Anlage zu den Gleisen des Betzdorfer Bahnhofs. Wann der Zugang wieder möglich ist und was noch alles getan werden muss, hat unsere Zeitung bei der Deutschen Bahn nachgefragt.

Die größte Änderung für Bahnreisende ist bereits ein paar Wochen her. Das Gleis 106 am Betzdorfer Bahnhof kann wieder genutzt werden. „Nach Abschluss der Arbeiten konnte Gleis 106 zum Fahrplanwechsel wieder in Betrieb genommen werden“, antwortet eine Bahnsprecherin auf unsere Anfrage.

