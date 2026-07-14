Saunavergnügen in Wissen Im Siegtalbad geraten die Gäste gerne ins Schwitzen Elmar Hering 14.07.2026, 15:53 Uhr

i Dirk Baier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wissen (links), und Tobias Fischer, Betriebsleiter im Siegtalbad, freuen sich über die Fertigstellung der neuen Saunalandschaft. Elmar Hering

Eingefleischte Saunafans gehen ihrem Hobby zu jeder Jahreszeit nach, auch im Hochsommer. In die Sauna im Wissener Siegtalbad beispielsweise kommen viele Menschen aus einem großen Einzugsgebiet. Für sie gibt es jetzt heiße Neuigkeiten.

Ziemlich genau zwei Monate lang war die Saunalandschaft im Siegtalbad in Wissen wegen Renovierung geschlossen – jetzt kann wieder fleißig sauniert werden. Aber was heißt schon Renovierung? Nach dem Komplettaustausch der drei wesentlichen Saunakabinen steht den Freunden dieses heißen Hobbys nun eine völlig runderneuerte Etage zur Verfügung.







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