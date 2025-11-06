Grube Bindweide „Im nächsten Jahr erwartet uns etwas ganz Besonderes“ Gaby Wertebach 06.11.2025, 14:00 Uhr

i Auch während der Pandemie gab es die Möglichkeit das Bergwerk zu besuchen. Gaby Wertebach

Tausende Besucher zieht es jedes Jahr in die Grube Bindweide nach Steinebach. Die Saison für dieses Jahr endet nun. Aber bereits jetzt hat Bürgermeister Joachim Brenner Großes für das kommende Jahr zu verkünden.

Seit 1986 ist die Grube Bindweide in Steinebach ein Besucherbergwerk und stellt einen bedeutenden touristischen Anziehungspunkt weit über die Grenzen der Gemeinde dar. Sie gehört zum Geo-Punkt des Nationalen GeoParks Westerwald-Lahn-Taunus. In insgesamt zehn Geoinformationszentren und vielen Geo-Punkten wird dem Besucher die Landschaft, die erdgeschichtliche Entwicklung und die Kulturgeschichte der Region nähergebracht, und dazu gehört auch die ...







Artikel teilen

Artikel teilen