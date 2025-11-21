Tributeband spielt CCR Im Kulturwerk in Wissen flackert die Woodstock-Ära auf 21.11.2025, 10:00 Uhr

i Dale Taylor, Frontmann der Tributeband Creedence Clearwater Review, fegte oft wie ein Derwisch über die Bühne des Kulturwerks. Elmar Hering

In ihrer nur fünfjährigen Bandgeschichte hat die US-Rockformation CCR unheimlich viel erlebt, zum Beispiel das legendäre Woodstock-Festival 1969. Geblieben ist vor allem ihre Musik. Wie die sich live anhört, offenbarte eine Hommage im Kulturwerk.

. Nein, erkennbare Hippies tummelten sich nicht im Kulturwerk, zumindest äußerlich. Aber tief im Inneren berührt waren gewiss nicht wenige der gut 300 Gäste (die allermeisten in Ehren ergraut), als die britische Tributeband Creedence Clearwater Review die Musik ihrer großen Vorbilder aus der Zeit um 1969/1970 auf die Bühne brachte.







