Hohe Pkw-Dichte im AK-Land
Im Kreis Altenkirchen ist das Auto nicht wegzudenken
Ohne Auto geht wenig im Kreis Altenkirchen. Das unterstreicht die akuelle Statistik zur Pkw-Dichte in Rheinland-Pfalz.
Ohne Auto geht wenig im Kreis Altenkirchen. Das unterstreicht die akuelle Statistik zur Pkw-Dichte in Rheinland-Pfalz.
Boris Roessler. picture alliance/dpa

Ohne Auto geht im Kreis Altenkirchen für viele Menschen wenig. Das belegen die neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes. An Sieg und Wied gibt es überdurchschnittlich viele Fahrzeuge.

Lesezeit 2 Minuten
Im AK-Land kommen 665 zugelassene Pkw auf 1000 Einwohner, davon sind 608 privat zugelassen. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt veröffentlicht hat. Damit liegt der Kreis Altenkirchen sowohl bei der Gesamtzahl der Fahrzeuge als auch bei den privat zugelassenen Wagen über dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt, was einmal mehr die enorme Bedeutung des Autos im ländlichen Raum unterstreicht.
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