Kneipen im Kreis Altenkirchen Im Kirchener Hollywood Pub das Bullseye treffen Johannes Mario Löhr 31.08.2026, 06:00 Uhr

i Seit 33 Jahren steht die Griechin Eftychia „Effi“ Katsanou in der Kirchener Hauptstraße 33 hinter dem Tresen des Hollywood Pub. Unserer Zeitung hat sie nun erzählt, wie sie damals nach Deutschland gekommen war – und welche Rolle Dart in ihrer Kneipe spielt. Johannes Mario Löhr

Seit 33 Jahren steht Eftychia „Effi“ Katsanou in der Kirchener Hauptstraße 33 hinter dem Tresen des Hollywood Pub. Unserer Zeitung hat sie nun erzählt, wie sie damals nach Deutschland gekommen war – und welche Rolle Dart in ihrer Kneipe spielt.

Dart-Fans aufgepasst: Wer gerne Pfeile auf Zielscheiben wirft und dabei gediegen ein paar Bierchen mit Gleichgesinnten trinkt, für den könnte sich ein Abstecher in die Hauptstraße 33 zum Hollywood Pub Kirchen lohnen. Dort werden Freunde des gepflegten Pfeilewerfens nämlich genau die richtige Infrastruktur für ihr Hobby vorfinden – und freilich auch Vollblutgastronomin Eftychia „Effi“ Katsanou, die dort bereits seit 33 Jahren fleißig und mit ...







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