18 Veranstaltungen, so viele wie noch nie, haben der Kulturring, der Kreis der Kulturfreunde und der Kulturherbst für die neue Saison 2025/26 auf die Beine gestellt. Die Verantwortlichen präsentierten das attraktive Programm im Herdorfer Hüttenhaus. Das Programmheft liegt im Rathaus aus, wird aber auch noch an die Haushalte verteilt. Für das Layout zeichnet Stephan Knautz verantwortlich, Zweiter Vorsitzender des Kulturrings. Der Vorverkauf beginnt am 1. September.

„Es ist wichtig, dass die Kultur weiter gepflegt wird und dass es die beiden Vereine gibt, die das begleiten“, sagt Stadtbürgermeister Uwe Geisinger, „das Programm hat unterschiedliche Facetten.“

i Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Uni-Big-Band Siegen. Thomas Rosenthal

Für diese unterschiedlichen Facetten leistet der Kulturherbst seinen Beitrag – und das seit 25 Jahren. Ins Leben gerufen wurde er, um im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz Fördergelder abschöpfen zu können. Deswegen ist die Stadt mit im Boot. Der Kultursommer, erklärt Uschi Knautz, ermöglicht es, das Programm zu erweitern. So erwartet das Publikum „Best of Poetry Slam“ (26. September) und – ein Höhepunkt – ein Konzert mit der Philharmonie Südwestfalen (25. Oktober).

Nicht nur Uschi Knautz, von Seiten der Stadt verantwortlich für die Kultur, freut sich auf den Besuch des renommierten Orchesters aus Siegen. Mit der Big Band der Uni Siegen konnte der Kreis der Kulturfreunde ein weiteres bekanntes Ensemble für einen Auftritt gewinnen (25. April). „Wir wollen das Hüttenhaus in Herdorf damit auch bekannter im Siegerland machen“, sagt der neue Vorsitzende Simon Patt. Der 35-Jährige hat schon länger Backstage im Verein mitgearbeitet und hat nun, zusammen mit seinem Freund Simon Beck (39) als Kassierer, Verantwortung übernommen. „Herdorf ist keine Metropole, aber ein Kulturhauptstädtchen“, gibt sich der neue Vorsitzende selbstbewusst. Klassik bleibe, aber über allem stehe „klassische Eleganz“.

i Ein "Happy Hour"-Konzert gibt es am 6. November mit dem GlasBlasSing-Orchester. Stephan Knautz. Kulturherbst Herdof

Eine Konstante bleibt natürlich die Zusammenarbeit mit der Villa Musica, der Talentschmiede junger Musiker, die ihre Visitenkarte abgibt (17. Oktober). Zum zweiten Mal werden „Simon und Simon“ persönlich das Programm mitgestalten. Und zwar werden sie die guten alten Vinylplatten aus ihrer Sammlung hervorholen und das Casino (19. September) und, erstmals auch den großen Saal (27. Dezember) in eine Drehscheibe verwandeln. Beim ersten Mal sind Platten von Velvet Underground und Co. zu hören, beim zweiten Mal legendäre Scheiben der Beatles, gepaart mit Anekdoten im Stil von „Hits und Stories“.

i Kishon hat sich in "Es war die Lerche" Romeo und Julia angenommen. Das Stück findet am 9. März 2026 statt. Philipp Plum Fotograf. Philipp Plum

Legendär ist auch der Roman „Der Name der Rose“, der als Theaterstück zu sehen sein wird (11. Dezember). „Das wird ein Spektakel auf der Bühne geben“, meint Christine Lück, die Vorsitzende des Kulturrings. Mit Jutta Speidel kommt eine Grande Dame der Schauspielkunst zu einer Lesung nach Herdorf (23. November), und mit dem Stück „Was man von hier aus sehen kann“, kommt ein Besteller auf die Bühne (24. März), der im Westerwald spielt. Auch darauf ist Lück gespannt: „Ein Highlight mit Lokalkolorit.“