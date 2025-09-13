Die beiden Herdorfer Simon Patt und Simon Beck teilen sich nicht nur denselben Vornamen, sondern auch ihre Begeisterung für Musik, genauer gesagt Schallplatten. Diese Leidenschaft bringt die beiden nun auf die Bühne des Herdorfer Hüttenhauses.

Simon und Simon könnten Musik streamen – doch wenn Simon Patt und Simon Beck nach Hause kommen, führt ihr Weg zu ihren Plattenspielern. Denn der Vorsitzende des Kreises der Kulturfreunde Herdorf (Simon Patt) und der Kassierer des Vereins (Simon Beck) sind große Fans von Schallplatten und leidenschaftliche Sammler. Diese Leidenschaft bringen die beiden „Kulturfreunde, die auch Freunde sind“ (Beck) auf die Bühne. Einen Abend lang legen Simon und Simon im Hüttenhaus gute, alte Platten auf und begleiten dies mit Anekdoten rund um die Songs und die Künstler.

Am Freitag, 19. September, 20 Uhr, kreisen wieder die Plattenteller im Casino in Herdorfs guter Stube – zum Auftakt der neuen Kultursaison 2025/26. Der Abend ist „The Velvet Underground“ gewidmet. Die Premiere der „Drehscheibe Hüttenhaus“ war im vergangenen Jahr Bob Dylan gewidmet – „weil er verdammt gut ist, weil er viele Interpreten inspiriert hat und oft gecovert wurde“, erklärt Patt. Mit dem 35-Jährigen kann sich jeder stundenlang über Musik und Alben unterhalten, über Dylan, Beatles, Stones oder The Who – „Platten sind einfach cooler, sie fühlen sich wunderbar an, mit den große Covern und auch der Sound ist besser“, gerät Simon ins Schwärmen.

Fundiertes Wissen angeeignet

Ein paar Schätze hat er zum Treffen bei seinem Freund mitgebracht. Als Teenager stöberte er schon in Läden nach LPs und durch Lesen und Recherchen im Internet hat er sich in den Jahren ein fundiertes Wissen über die „alte“ Musik angeeignet. „Mit dieser alten Musik wollen wir frischen Wind ins Programm des Hüttenhauses bringen“, fügt Freund und Gastgeber Simon Beck hinzu. Auch der 39-Jährige kennt sich aus, aber „ich höre mir die Musik auch einfach nur an. Ich bin mehr der Genießer“, sagt er lachend.

Die Mutter eines Kumpels hatte ihm einen Plattenspieler geliehen –„um es einmal auszuprobieren.“ Aus dem Probieren wurde auch bei Simon Beck eine emotionale Leidenschaft für Vinyl. Musik spielte auch in jungen Jahren eine Rolle – „ich habe Geige gespielt, im Orchester des Knappenvereins“, erzählt er. Freund Simon spielt Gitarre und beide Simons treten im Karneval mit den legendären „Domspatzen“ auf. Simon Beck ist der Sohn von „Henner“ Beck, Mitbegründer des Kreises der Kulturfreunde – so war es zum Engagement als Kassierer (seit 2024) nicht weit. Simon Patt kam als Helfer im Hintergrund zum Verein und wirkt, ebenfalls seit 2024, als neuer Vorsitzender nun im Vordergrund und beide zusammen eben auch als DJs.

Platten hören entschleunigt

Während sich die Interessen von Simon Patt, von Beruf Sozialpädagoge im Jugendamt in Altenkirchen, auf die Musikszene der 1960er- bis 1980er-Jahre konzentriert – „in den 90ern ist er ausgestiegen“ – kommen bei Simon Beck auch neuere Alben auf den Plattenteller. Schallplatten seien angesagt – „es werden mehr verkauft als CDs.“ Und Kratzer „machen die Scheiben lebendig und machen die Songs auf den Platten aus.“ Platten hören entschleunigt – sagen Simon und Simon. „Man nimmt sich einfach Zeit.“ Und das laut statt leise – „wenn ich alleine höre, dann kracht es“, schmunzelt Simon Beck, beruflich Fachmann für Zoll- und Außenwirtschaft. „Ästhetik kann auch Krach machen“ – lautet das Motto bei „The Velvet Underground“ am 19. September. Wer mit dieser Band und dieser schrägen Musikrichtung auf Anhieb nicht viel anfangen kann – „David Bowie, Frank Zappa und Patti Smith sind davon stark beeinflusst worden“, erläutert Simon Patt.

Die Besucher erwarten jedenfalls innovative Sounds und Texte unterschiedlicher Interpreten. Simon und Simon legen in der kommenden Spielzeit auch ein zweites Mal Platten im Hüttenhaus auf – und zwar am 27. Dezember, 19 Uhr, mit Musik der Beatles – „das Größte aus Britannien“. Für Auftritte der Beatles sind die beiden waschechten Herdorfer – „borne and raised“ (Beck) – natürlich zu jung. Doch Konzerte anderer Rockgrößen haben beide besucht – Simon Patt ist sogar zum Oasis-Comeback ins Wembleystadion in London gejettet und tief beeindruckt: „Das tollste Konzert, was sich ich je gesehen habe.“