Kneipen im Kreis Altenkirchen
Im Gleis 69 steppt der Bär – und die „Karnevalsmaus“
Dennis Dapprich aus Herdorf hat sich mit der Kölschbar Gleis 69 im Städtchen einen großen Lebenstraum erfüllt.
Dennis Dapprich aus Herdorf hat sich mit der Kölschbar Gleis 69 im Städtchen einen großen Lebenstraum erfüllt.
Johannes Mario Löhr

Zwei Kneipen gibt es in Herdorf noch, eine davon ist die Kölschbar Gleis 69, die von Dennis Dapprich betrieben wird. Unserer Zeitung hat der sympathische Maler und Lackierer davon berichtet, wie dieser Lebenstraum für ihn in Erfüllung gegangen ist.

Lesezeit 3 Minuten
Dennis Dapprich aus Herdorf hat sich im Februar 2024 seinen großen Lebenstraum erfüllt: Der 45-Jährige feierte damals die Eröffnung seiner eigenen Kölschbar in Herdorf – Gleis 69 heißt sie. Knapp zweieinhalb Jahre sind inzwischen ins Land gegangen. Höchste Zeit also, einmal bei dem sympathischen Herdorfer nachzufragen, wie sich die Dinge denn so entwickelt haben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren