Kneipen im Kreis Altenkirchen Im Gleis 69 steppt der Bär – und die „Karnevalsmaus“ Johannes Mario Löhr 20.07.2026, 12:00 Uhr

i Dennis Dapprich aus Herdorf hat sich mit der Kölschbar Gleis 69 im Städtchen einen großen Lebenstraum erfüllt. Johannes Mario Löhr

Zwei Kneipen gibt es in Herdorf noch, eine davon ist die Kölschbar Gleis 69, die von Dennis Dapprich betrieben wird. Unserer Zeitung hat der sympathische Maler und Lackierer davon berichtet, wie dieser Lebenstraum für ihn in Erfüllung gegangen ist.

Dennis Dapprich aus Herdorf hat sich im Februar 2024 seinen großen Lebenstraum erfüllt: Der 45-Jährige feierte damals die Eröffnung seiner eigenen Kölschbar in Herdorf – Gleis 69 heißt sie. Knapp zweieinhalb Jahre sind inzwischen ins Land gegangen. Höchste Zeit also, einmal bei dem sympathischen Herdorfer nachzufragen, wie sich die Dinge denn so entwickelt haben.







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