Hanni und Nanni heißen sie Im Föschber Tierpark wohnen nun zwei putzige Alpakas Johannes Mario Löhr 15.05.2026, 18:00 Uhr

i Der ehrenamtliche Tierhelfer Christopher Hochhard füttert die Alpakas Hanni und Nanni, im Hintergrund freut sich Parkleiter Gerd Braas. Johannes Mario Löhr

Im Föschber Tierpark wohnen seit Anfang der Woche zwei Alpakadamen – sie heißen Hanni und Nanni. Unsere Zeitung hat die putzigen Wollknäuel nun in ihrem Gehege besuchen dürfen.

Der Föschber Tierpark hat Zuwachs bekommen: Seit Anfang der Woche nennen die zwei Alpakadamen Hanni und Nanni Niederfischbach ihr neues Zuhause. Unsere Zeitung hat die putzigen Wollknäuel nun von Parkleiter Gerd Braas präsentiert bekommen. Und dabei erfahren, dass die niedlichen Tierchen bereits jetzt zum Publikumsliebling in Föschbe avanciert sind.







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